Россия все же собралась направить в Украину гуманитарную помощь несуществующим беженцам

Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для граждан Украины отправится в Ростовскую область 29 июня, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель МЧС Александр Дробышевский.

Она должна была отправиться в субботу с территории Ногинского спасательного центра в Подмосковье. Однако из-за дозагрузки колонны дополнительным грузами гуманитарной помощи она отправится утром 29 июня.

"Порядка 10 большегрузных автомобилей МЧС выйдут в воскресенье утром в Ростовскую область. Они доставят 90 тонн гуманитарной помощи для граждан Украины - это продукты питания, средства личной гигиены, предметы первой необходимости", - уточнил Дробышевский. Ранее планировалось доставить 60 тонн гуманитарной помощи.

Читайте такжеГосдеп США не подтверждает данные ООН о беженцах из Украины в РоссиюКак сообщал УНИАН, 27 июня МИД Украины получило ноту МИД Российской Федерации с информацией о намерении российской стороны направить "гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области, а также, возможно, другие регионы, где находятся беженцы".

28 июня Министерство иностранных дел Украины ответило, что в Украине нет беженцев, а потому она не может принять для них "гуманитарную помощь" из России.

В направленной российской стороне ноте-ответе говорится о невозможности принятия этой "гуманитарной помощи", учитывая неопределенность ее конечного адресата. "Учитывая тот факт, что Донецкая и Луганская области, как и Автономная республика Крым, являются неотъемлемой частью Украины, граждане Украины, которые находятся на этой территории, не могут в принципе иметь статус беженцев", - подчеркивается в комментарии МИД Украины.

Вместе с тем МИД Украины отметил, что «важнейшим шагом со стороны российской стороны, который мог бы способствовать урегулированию ситуации в восточных областях Украины, стала бы практическая поддержка реализации мирного плана президента Петра Порошенко.