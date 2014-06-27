Гриценко: Путин не вернулся бы живым из Киева

Об этом он сказал в эфире "Шустер Live" в пятницу, 27 июня, сообщает Обозреватель.

"Мы должны понимать, что Путин не остановится. Я тогда это говорил и сейчас говорю ... Он хочет и не только Украину, а уже Прибалтику и другие государства. Это фашист. И как только мы это поймем, перед нами не будет стоять вопрос - подать не подать ли ему руку", - сказал Гриценко.

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"Хоть кто-то может себе представить, например, завтра или послезавтра, что прилетел в Киев Путин, и что-то подписывает с нами? Можете это представить? Я не могу. Я думаю, что нашлись бы патриоты, которые просто убили бы его. И правильно бы сделали!" - добавил депутат.