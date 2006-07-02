Вооруженным силам Украины уже нечего продать

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет близкой к критической ситуацию с финансированием Вооруженных сил Украины .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Севастополе.

«Ситуация с финансированием ВСУ пр состоянию на сейчас близка к критической», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что исполнились предостережения Минобороны перед утверждением бюджета, что ведомство не сможет самостоятельно заработать почти 3 млрд. грн.

«Я думаю, что такого процента (от общего бюджета ведомства) заработать на собственное содержание не было ни в одной стране мира», - отметил министр.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что для полноценного финансирования оборонное ведомство разработало механизм беспроцентного кредитования Минобороны в случае ненаполнения специального фонда.

«Эта работа, по моему мнению, сознательно задерживается Минфином», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр выразил надежду, что после утверждения нового правительства Минобороны получит нужные средства в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, на потребности ВСУ в этом году предусмотрено 8,9 млрд. грн.: 6,9 млрд. грн. ведомство получает из общего фонда бюджета, а еще 2 млрд. грн. необходимо заработать за счет продажи избыточного военного имущества.