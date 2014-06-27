Захваченный военными под Артемовском танк прибыл из РФ - Минобороны

Как сообщает Министерство обороны, после анализа, проведенного специалистами Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Вооружении ВС Украины, выяснено, что по заводскому номеру этот танк Т-64БВ выпущен в октябре 1987 года на Харьковском танковом заводе им. Малышева. По архивным данным, эта боевая единица была отправлена в воинскую часть, которая дислоцировалась на территории России.

Читайте такжеМинобороны подтверждает уничтожение одного из танков террористов и захвата другогоНа учете в Вооруженных Силах Украины данный танк Т-64БВ не находился и не находится.

Подобные выводы сделаны и в отношении остального захваченного у террористов оружия. В частности, изъятый у боевиков ручной огнемет РПО-А «Шмель» с показательной надписью «Из России с любовью», также был привезен с территории Российской Федерации.