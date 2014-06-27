На Майдане Независимости в Киеве празднуют подписание Соглашения об ассоциации с ЕС
16:52, 27 июня 2014Политика
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На Майдане Независимости в Киеве отмечают подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
На Майдане празднуют / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, напротив центральной сцены Майдана собралось около тысячи человек. Со сцены симфонический оркестр исполнил ”Оду радости” и Гимн Украины.
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Активисты раздавали всем желающим голубые шарики с желтыми звездами, которые во время исполнение ”Оды радости” выпустили в небо.
Со сцены выступают журналисты и представители гражданского общества, которые начинали Евромайдан в ноябре 2013 года.
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