На Майдане Независимости в Киеве празднуют подписание Соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, напротив центральной сцены Майдана собралось около тысячи человек. Со сцены симфонический оркестр исполнил ”Оду радости” и Гимн Украины.

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Активисты раздавали всем желающим голубые шарики с желтыми звездами, которые во время исполнение ”Оды радости” выпустили в небо.

Со сцены выступают журналисты и представители гражданского общества, которые начинали Евромайдан в ноябре 2013 года.