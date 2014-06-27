Депутатам предлагают "выполнить гражданский долг" и на месяц отправиться в зону АТО

Народные депутаты из группы «Суверенная европейская Украина» Владимир Литвин, Игорь Еремеев и Ярослав Москаленко зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления «О призыве народных депутатов Украины на сборы военнообязанных» (№4192).

Об этом говорится на сайте парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Суверенной европейской Украины», инициаторы проекта предлагают провести в виде исключения в статью 29 Закона Украины ”О статусе народного депутата Украины” и статью 30 Закона Украины ”О воинской обязанности и военной службе” сборы военнообязанных народных депутатов Украины, которые не достигли предельного возраста пребывания на воинской службе.

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Проектом постановления предлагается организовать призыв народных депутатов Украины на сборы и их проведение с 21 июля 2014 года до 21 августа 2014 года; обеспечить призванных на сборы народных депутатов Украины оружием и боеприпасами в соответствии с военными должностями.

Кроме того, депутаты предлагают обеспечить немедленную командировку призванных на сборы народных депутатов Украины в случае проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины к месту, определенному в соответствии с частью четвертой статьи 11 Регламента Верховной Рады Украины.

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Также в документе предлагается народным депутатам, которые призываются на сборы, обеспечить себя военной формой одежды и снаряжением, в частности, средствами индивидуальной защиты, за собственный счет.

Как подчеркивают уполномоченные депутатской группы ”Суверенная европейская Украина” Еремеев и Москаленко, которые неоднократно были в зоне АТО: «Каждый депутат, который в действительности является народным, должен выполнить гражданский долг и сейчас находиться на передовой бок о бок с нашими защитниками».