Балога пошел бы в киевские мэры, если бы не кулаки Кличко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что вопрос о перевыборах мэра Киева – исключительная компетенция коалиции.

В интервью газете “Украина молода” (№021 от 1 февраля 2008 года) он напомнил, что в обязательства коалиции входит принятие 12 законопроектов, “среди которых «киевский».

В то же время руководитель СП назвал неэтичными заявления мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, что вроде бы Президент Украины ему пообещал, что досрочных выборов городского головы в Киеве не будет.

“Это по меньшей мере неэтично со стороны любого градоначальника - говорить, что Президент что-то пообещал. Президент никогда никому ничего не «обещает», - сказал В.Балога.

На вопрос, намеревается ли он сам баллотироваться на должность Киевского мэра, В.Балога ответил: “Да я бы не прочь стать мэром столицы, но здесь столько желающих... Еще наживу себе лишних врагов. Придет КЛИЧКО... Сила удара у него знаете какая!”.