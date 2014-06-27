Лавров настаивает на продлении перемирия на Донбассе

Об этом он заявил в телефонном разговоре с Государственным секретарем США Дж. Керри, сообщает МИД России.

По мнению Лаврова, продлевать перемирие и запускать прямые переговоры необходимо, "отталкиваясь от результатов первых консультаций представителей Киева и Юго-Востока в Донецке 23 июня".

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В то же время, после встречи с министром иностранных дел Франции 26 июня госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия должна «в течение нескольких часов» призвать сепаратистов в Украине разоружиться.



