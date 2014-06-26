ГПтСУ опровергает захват террористами женской колонии в Луганской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Луганской области.

«В сети Интернет распространяется информация о захвате Червонопартизанской исправительной колонии управления ГПтС Украины в Луганской области (№ 68) боевиками ЛНР», - сообщили в ведомстве, отметив, что эта информация не отвечает действительности.

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По данным пресс-службы, в связи с боевыми действиями близ колонии, во время которых раздаются взрывы и пулеметные очереди, с целью защиты жизни и здоровья осужденных их переводят в безопасные места – укрытия, что предусмотрено соответствующими предписывающими документами.

«Боевиков на территории исправительной колонии нет. Территория учреждения находится под контролем сотрудников этого учреждения», - заверили в управлении ГПтС Украины в Луганской области.