Лавров назвал сбитый вертолет издержками военного положения

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию со сбитым вертолетом на востоке Украины, передает Украинская правда со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Президент Украины объявил, что он может раньше режим этот (перемирия) прекратить после сбитого вертолета. Конечно, это трагедия, этого нужно избегать", - заявил российский дипломат журналистам.

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Вместе с тем, он отметил, что на востоке Украины "люди ожесточены многомесячными боями, когда им приходится держать позиции вокруг городов, где живут мирные жители".

"Летит военный вертолет, если нужно было доставить медикаменты, какое-то продовольствие, что-то еще из гражданского, наверное, нужно использовать каналы связи. А они там есть", - сказал Лавров.

Он согласился с тем, что существуют разные издержки военного положения.

Как сообщал УНИАН, 24 июня во Славянском Донецкой области террористы сбили из ПЗРК Украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту.

По данным в. о. начальника управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины Александра Розмазнин, «на борту этого вертолета вместе с нашими военнослужащими были офицеры СБУ, и это де-факто".