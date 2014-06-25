Кличко заявил, что заинтересован в создании муниципальной милиции

Мэр Киева Виталий Кличко выступает с инициативой разработки законопроекта о муниципальной милиции, к подготовке которого будут привлечены законодатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР», об этом Кличко заявил во время встречи с представителями Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

По словам Кличко, муниципальная милиция, которая существует во многих странах, доказала свою эффективность. Мэр столицы отметил, что такая милиция должна зависеть от городской громады. Он добавил, что это подразделения, которые обеспечивают правопорядок и на которые опираются горожане, а, следовательно, связь с местной властью действует наилучшим образом.

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В то же время, отметил Кличко, именно правоохранители должны подсказать, какие именно функции должна выполнять муниципальная милиция.

"Я заинтересован в создании муниципальной милиции. Я знаю, как это работает в ряде стран мира, и готов рассматривать предложения", - сказал мэр Киева.

Кличко также заметил, что "УДАР" готов внести на рассмотрение парламента проект закона о создании муниципальной милиции.

"Мы готовы инициировать этот законопроект, чтобы в городах, в том числе и в Киеве, была создана муниципальная милиция", - сказал он.

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Кроме того, добавил Кличко, для реального реформирования правоохранительных органов необходимо решить вопрос с надлежащей социальный защитой правоохранителей и их семей.

"Все понимают, что до тех пор, пока заработная плата милиционера будет такая, что он будет не жить, а выживать, у него всегда будет искушение", - добавил столичный мэр.

Кличко считает, что сегодня крайне важно вернуть доверие людей к милиции и вернуть престижность профессии милиционера. А для этого правоохранители должны достойно работать и защищать людей и правопорядок, чтобы граждане их уважали.

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Мэр Киева также пообщался со спецподразделением милиции "Киев -1", которое готовится к выезду в зону АТО. Подразделение было создано на базе Самообороны Майдана. Кличко пожелал бойцам успехов и вернуться живыми и здоровыми из зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 г. председатель КГГА Александр Попов заявил, что власть Киева готова начать создание муниципальной милиции, но в то же время отметил, что специалисты главных управлений КГГА, юристы, правоохранительных органов и представители общественных организаций пришли к выводу, что без изменений законодательства создать городскую милицию невозможно, поскольку это не предусмотрено Законом Украины «О милиции».