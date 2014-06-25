Активисты будут просить Кабмин и президента сделать "Межигорье" национальным парком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.

"Это однозначно должен быть национальный парк – самый удивительный в Украине и, я надеюсь, в мире. Потому что то, что там находится - от растений до ландшафтного дизайна, чрезвычайно дорогое и красивое. Его нужно содержать и преумножать", - отметил он.

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По словам Тарахкотелика, за все время государство не предоставило средств на содержание объекта, поэтому после консультаций с обществом он принял решение установить конкретную плату для туристов. "Поскольку нам нужны были средства для того, чтобы содержать все, платить зарплату персоналу и решать проблемные вопросы, которые каждый день возникают. На корма мы на протяжении трех месяцев не тратили средства, потому что были запасы на территории и помогали волонтеры, потому не было необходимости выделять средства на животных, но мы платили средства персоналу", - сказал он, добавив, что на содержание всей территории "Межигорья" уходит около 800 тыс. грн. При этом комендант отметил, что за март с туристов было собрано около 250 тыс. грн, за апрель - 550 тыс., а за май - 1 млн 250 тыс. грн.

Он также отметил, что на иждивении в "Межигорье" сейчас находятся 72 переселенца, из них половина - дети.

"Мы их содержим. Ни копейки с них не взяли. Питание у них происходит три раза в день. Все необходимые вещи они получают. Волонтеры также начали кое-что подвозить", - сказал он.

Комендант бывшей резиденции также отметил, что в "Межигорье" работают более 130 человек, минимальная зарплата которых составляет 3000 грн.

В свою очередь, координатор Автомайдана Дмитрий Карп отметил, что важным пунктом является создание национального предприятия, которое стало бы балансодержателем "Межигорья".

"Это долен быть национальный парк... Мы хотели бы, чтобы было создано национальное предприятие, которому он будет передан в управление, и люди, которые там находятся и содержат территорию, были взяты на государственную службу с последующим штатным расписанием, чтобы можно было проводить необходимую хозяйственную деятельность в полном объеме, а не так, как мы сегодня ее проводим", - сказал Карп, отметив, что соответствующее обращение к президенту и Кабмину общество направит уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киевской области вернул в государственную собственность 135 га земель, на которых расположена резиденция «Межигорье».