Адвокат обвиняемого в подготовке покушения на Путина заявляет о пропаже вещдоков

Об этом УНИАН сообщила сама Черток. По ее словам, сегодня, 24 июня, произошло «чисто техническое заседание суда».

«Один вещдок уничтожен, а местонахождение второго нам неизвестно. Первый вещдок – порошок, кристаллическое вещество, которое было изъято, и была проведена экспертиза, что якобы это – триперекись ацетона (инициирующее взрывчатое вещество - УНИАН). В последней экспертизе была пометка о том, что в ходе проведения этой экспертизы вещество было уничтожено. Но обычно не пометка делается, а составляется отдельный акт…», - сказала Черток.

По ее словам, второй вещдок – фрагменты банок из-под кока-колы, в которых якобы хранилось вышеуказанное вещество.

«Нас интересовали сами банки, потому что данная экспертиза была назначена судом по моему ходатайству в связи с тем, что на фрагментах банок, если они побывали в пожаре, должны быть фрагменты сажи, копоти и прочего. Однако банок как таковых нет...

Мы тщательно пересмотрели два пакета с вещдоками, ни в одном, ни во втором банок нет. То есть, можно говорить о том, что эти банки кто-то специально не положил в пакеты. Кто это сделал, следователь, или какие-то оперативники – нам это, к сожалению, неизвестно», - пояснила адвокат. Она добавила, что по факту исчезновения вещдоков намерена ходатайствовать перед судом о привлечении в качестве свидетеля следователя.

«Будем добиваться проведения дополнительного расследования… На проведение экспертиз кучу времени тратим, а человек-то пока сидит», - акцентировала Черток.

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Она затруднилась сказать, когда состоится следующее заседание суда в связи с тем, что назначено несколько экспертиз, в числе которых - взрывотехническая, психологическая, а также, именно по настоянию защиты, психологолингвистическая экспертиза. Последняя должна выяснить, дает ли показания Осмаев «своими словами», произносит ли специально заученный текст, оказывается ли на него в это время давление и прочее.

«Там в общей сложности порядка 16-17 вопросов. Вот эта экспертиза не может быть проведена в Одессе, это придется делать в Киеве... В самом проспекте Одесского института судебных экспертиз сказано, что они проводят такую экспертизу, но мне ее проводить отказались, ссылаясь на то, что нет специалиста», - рассказала адвокат.

Как она пояснила, только по завершению всех этих экспертиз «возможно возвращение дела в суд и дальнейшее рассмотрение этого дела». По ее мнению, не исключено, что на проведение перечисленных экспертиз уйдет не менее 2 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. на территории Украины, по предложению Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова постоянную вооруженную группу.

С целью подготовки к совершению преступления указанные лица в период декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее двух кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде г. Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. Очередного самодельного взрывного устройства возник пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации выдали российской стороне.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.