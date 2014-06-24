Адвокат обвиняемого в подготовке покушения на Путина заявляет о пропаже вещдоков
Адвокат обвиняемого в подготовке в 2012 году покушения на кандидата в Президенты России Владимира Путина Адама Осмаева Ольга Черток заявляет об исчезновении вещественных доказательств из материалов уголовного производства.
Об этом УНИАН сообщила сама Черток. По ее словам, сегодня, 24 июня, произошло «чисто техническое заседание суда».
«Один вещдок уничтожен, а местонахождение второго нам неизвестно. Первый вещдок – порошок, кристаллическое вещество, которое было изъято, и была проведена экспертиза, что якобы это – триперекись ацетона (инициирующее взрывчатое вещество - УНИАН). В последней экспертизе была пометка о том, что в ходе проведения этой экспертизы вещество было уничтожено. Но обычно не пометка делается, а составляется отдельный акт…», - сказала Черток.
По ее словам, второй вещдок – фрагменты банок из-под кока-колы, в которых якобы хранилось вышеуказанное вещество.
«Нас интересовали сами банки, потому что данная экспертиза была назначена судом по моему ходатайству в связи с тем, что на фрагментах банок, если они побывали в пожаре, должны быть фрагменты сажи, копоти и прочего. Однако банок как таковых нет...
Мы тщательно пересмотрели два пакета с вещдоками, ни в одном, ни во втором банок нет. То есть, можно говорить о том, что эти банки кто-то специально не положил в пакеты. Кто это сделал, следователь, или какие-то оперативники – нам это, к сожалению, неизвестно», - пояснила адвокат. Она добавила, что по факту исчезновения вещдоков намерена ходатайствовать перед судом о привлечении в качестве свидетеля следователя.
«Будем добиваться проведения дополнительного расследования… На проведение экспертиз кучу времени тратим, а человек-то пока сидит», - акцентировала Черток.
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Она затруднилась сказать, когда состоится следующее заседание суда в связи с тем, что назначено несколько экспертиз, в числе которых - взрывотехническая, психологическая, а также, именно по настоянию защиты, психологолингвистическая экспертиза. Последняя должна выяснить, дает ли показания Осмаев «своими словами», произносит ли специально заученный текст, оказывается ли на него в это время давление и прочее.
«Там в общей сложности порядка 16-17 вопросов. Вот эта экспертиза не может быть проведена в Одессе, это придется делать в Киеве... В самом проспекте Одесского института судебных экспертиз сказано, что они проводят такую экспертизу, но мне ее проводить отказались, ссылаясь на то, что нет специалиста», - рассказала адвокат.
Как она пояснила, только по завершению всех этих экспертиз «возможно возвращение дела в суд и дальнейшее рассмотрение этого дела». По ее мнению, не исключено, что на проведение перечисленных экспертиз уйдет не менее 2 месяцев.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.
По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. на территории Украины, по предложению Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова постоянную вооруженную группу.
С целью подготовки к совершению преступления указанные лица в период декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее двух кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде г. Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. Очередного самодельного взрывного устройства возник пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации выдали российской стороне.
14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.
Осмаев неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.