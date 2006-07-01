Ющенко назвал виновных в кризисе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возлагает ответственность за парламентский кризис, отсутствие правительства и Конституционного Суда на депутатов новой Верховной Рады Украины и лидеров парламентских партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, посвященном 10-й годовщине принятия Конституции Украины.

“Десятую годовщину украинской Конституции страна встретила без Конституционного Суда, без дееспособного парламента и нового правительства. Ответственность за это лежит исключительно на депутатах новой Верховной Рады, на лидерах партий и блоков, через недальновидную позицию которых заблокирована работа парламента”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

“Больно, что новоизбранные депутаты дают повод обществу и миру обсуждать их безответственность и непримиримость. Повода для блокировки зала нет, и в этом изнурительном противостоянии не будет победителей. Потому что ежедневно через такую политику теряет Украина. Наилучший способ в политике решать сложные вопросы - это садиться за стол переговоров”, - отметил Президент.

В этом контексте он отметил свою инициативу провести 3 июля политический круглый стол при участии парламентского большинства и оппозиции, во время которого обсудить вопросы, связанные с парламентским кризисом и возобновлением работы украинского парламента.

Отметив, что 28 июня 1996 года, в ночь принятия Конституции, в украинском парламенте победили мудрость, патриотизм и национальный интерес, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “Те же мудрость, патриотизм и ответственность за Украину сегодня как никогда нужны украинским политикам”.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидеры фракций коалиции после встречи с Президентом сообщили, что круглый стол с целью урегулирования конфликтной ситуации в Верховной Раде между большинством и оппозицией начнется в понедельник, 3 июля, о 11.00 в помещении парламента.