На Донетчине боевики из автоматов расстреляли автомобиль, водитель погиб

В Марьинском районе четверо неизвестных в камуфляжной форме и в масках из автоматов расстреляли автомобиль «ДЭУ-Сенс», сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области.

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"В результате чего водитель получил смертельные ранения, а пассажир с огнестрельными ранениями брюшной полости госпитализирован", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.