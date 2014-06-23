На Донетчине боевики из автоматов расстреляли автомобиль, водитель погиб
18:24, 23 июня 2014Политика
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Вооруженные террористы расстреляли автомобиль, пассажиру удалось выжить.
REUTERS
В Марьинском районе четверо неизвестных в камуфляжной форме и в масках из автоматов расстреляли автомобиль «ДЭУ-Сенс», сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области.
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"В результате чего водитель получил смертельные ранения, а пассажир с огнестрельными ранениями брюшной полости госпитализирован", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
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