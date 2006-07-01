Янукович будет издавать газету

Партия регионов вскоре будет иметь свою всеукраинскую газету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЁВА сегодня в Житомире на собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

Отвечая на вопрос участников собрания относительно необходимости издания такой всеукраинской газеты, Р.БОГАТЫРЁВА сообщила, что политсовет Партии регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ по этому поросу несколько раз проводили собрания. По ее словам, большинство депутатов и членов политсовета Партии регионов приняли решение о создании вышеупомянутой газеты.

Р.БОГАТЫРЁВА не может сообщить точную дату выхода первого номера, но она убеждена, что уже на всеукраинском собрании депутатов советов всех уровней в Киеве депутаты такую газету увидят.