План «Б» Президента: уничтожить боевиков, которые откажутся сложить оружие - Луценко

Как сообщает сайт «Третья республика», об этом советник президента Юрий Луценко сказал в недельной итоговой программе на телеканале «Украина».

По его словам, детали плана «Б», который придется применить по окончании перемирия, сегодня никто не хочет озвучивать, поскольку политики пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы его не пришлось воплощать в жизнь.

«Для всех очевидно, что план «А» - это протянутая с миром рука к преобладающему большинству жителей Донецкой и Луганской областей, которые хотят спокойной жизни, труда и возвращения мирных радостей бытия в пределах единой Украины. План «Б» касается боевиков, которые не прислушаются к голосу разума и будут продолжать, захватив в заложники миллионы украинцев, военные действия против нашего государства», - отметил Луценко.

В таком случае, по его убеждению, «придется уничтожать тех, кто изнутри уничтожает украинское государство».

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Луценко отметил, что на Донбассе есть несколько вооруженных групп, которые имеют разную мотивацию. «В первую очередь – российские диверсанты. Они хорошо подготовлены, прошли не через один военный конфликт, и именно они организовывали захват зданий власти, райотделов милиции и СБУ, воинских частей. Это они планируют и расставляют блокпосты сепаратистов. Вторая группа – это так называемые казаки генерала Казицина, которых со всей России набирают воевать за деньги. Третья группа – местный криминалитет, который сделал оружие средством собственного обогащения. При условии, что две первых группы покинут территорию Украины, спокойствие на востоке удастся восстановить быстро и относительно незначительніми усилиями», - считает лидер «Третьей украинской республики».