Повторных выборов не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что, блокируя работу парламента, оппозиция наносит удар всему государству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, посвященном 10-й годовщины принятия Конституции Украины.

“Отмечаю, можно быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к стране. А сегодняшняя позиция тех, кто блокирует работу парламента, бьет именно по Украине. И избиратели это хорошо понимают”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул: “Еще раз отмечаю - повторных (парламентских) выборов не будет! Это слишком дорогое удовольствие для страны и неадекватная цена амбиций некоторых политиков”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что по Конституции Президент, парламент, правительство и другие органы власти получили полномочия, в пределах которых они должны работать: “Власть несет ответственность перед украинским народом, перед каждым гражданином за свою работу. И поэтому месячная бездеятельность парламента - это ответственность каждого из 450-ти народных депутатов”, - сказал он. При этом В.ЮЩЕНКО обратился к каждому народному депутату: “Побуждайте ваших лидеров сесть за стол переговоров. Достаточно противостояний! Будьте мудрыми!”.

Он также призвал и коалицию, и оппозицию найти такую модель понимания и взаимодействия, которое определит за каждым свою сферу ответственности и контроля ради единства и процветания Украины. “Как глава государства я буду работать и с коалицией, и с оппозицией в решении неотложных вопросов развития государства”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 27 июня Верховная Рада Украины не может работать в режиме заседаний, поскольку фракция Партии регионов блокирует сессионный зал.