Повторных выборов не будет
Президент считает их дорогим удовольствием
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что, блокируя работу парламента, оппозиция наносит удар всему государству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, посвященном 10-й годовщины принятия Конституции Украины.
“Отмечаю, можно быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к стране. А сегодняшняя позиция тех, кто блокирует работу парламента, бьет именно по Украине. И избиратели это хорошо понимают”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он подчеркнул: “Еще раз отмечаю - повторных (парламентских) выборов не будет! Это слишком дорогое удовольствие для страны и неадекватная цена амбиций некоторых политиков”.
В.ЮЩЕНКО отметил, что по Конституции Президент, парламент, правительство и другие органы власти получили полномочия, в пределах которых они должны работать: “Власть несет ответственность перед украинским народом, перед каждым гражданином за свою работу. И поэтому месячная бездеятельность парламента - это ответственность каждого из 450-ти народных депутатов”, - сказал он. При этом В.ЮЩЕНКО обратился к каждому народному депутату: “Побуждайте ваших лидеров сесть за стол переговоров. Достаточно противостояний! Будьте мудрыми!”.
Он также призвал и коалицию, и оппозицию найти такую модель понимания и взаимодействия, которое определит за каждым свою сферу ответственности и контроля ради единства и процветания Украины. “Как глава государства я буду работать и с коалицией, и с оппозицией в решении неотложных вопросов развития государства”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, с 27 июня Верховная Рада Украины не может работать в режиме заседаний, поскольку фракция Партии регионов блокирует сессионный зал.