Главы МИД Германии и России обсудили проведение консультаций по СА Украины и ЕС

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации министерства иностранных дел (МИД) России по итогам телефонного разговора немецкого и российского министров.

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В сообщении говорится, что министры обсудили роль ОБСЕ в налаживании диалога между конфликтующими сторонами в Украине, необходимость нахождения справедливого решения газовой проблемы, скорейший созыв консультаций между Киевом, Брюсселем и Москвой для анализа последствий заключения СА между Украиной и Евросоюзом.

Министры договорились оставаться в тесном контакте по всем упомянутым и другим вопросам.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22.00 20 июня до 10.00 27 июня. Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Однако террористы отвергли перемирие, и продолжили обстреливать украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.