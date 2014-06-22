Террористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков
12:57, 22 июня 2014Политика
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На протяжении последних суток боевики обстреляли семь украинских военных блокпостов в зоне антитеррористической операции. Террористические группировки продолжают обустраивать новые базы, опорные пункты.
СНБО: террористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке обстрелян 7 блокпостов силовиков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой сегодня на брифинге в Киеве.
«За последние сутки боевиками было обстреляно семь блокпостов украинских военных», - сказал он.Читайте такжеТимчук: террористы продолжают атаковать позиции силовиков в зоне АТО
По словам Чепового, несмотря на объявленное перемирие, террористические группировки продолжают обустраивать новые базы, опорные пункты.
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