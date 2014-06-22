Террористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков

12:57, 22 июня 2014
Политика
0 0

На протяжении последних суток боевики обстреляли семь украинских военных блокпостов в зоне антитеррористической операции. Террористические группировки продолжают обустраивать новые базы, опорные пункты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой сегодня на брифинге в Киеве.

«За последние сутки боевиками было обстреляно семь блокпостов украинских военных», - сказал он.Читайте такжеТимчук: террористы продолжают атаковать позиции силовиков в зоне АТО

По словам Чепового, несмотря на объявленное перемирие, террористические группировки продолжают обустраивать новые базы, опорные пункты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter