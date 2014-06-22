Климкин едет в Люксембург на встречу глав МИД ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, руководитель внешнеполитического ведомства Украины впервые в истории отношений Украина-ЕС приглашен на заседание такого формата, который объединяет исключительно страны-члены Евросоюза.

Климкин представит мирный план Президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации в восточных областях государства. Он проведет также ряд двусторонних встреч, в частности с высоким Представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, министрами иностранных дел некоторых стран ЕС.

Планируется, что по итогам заседания будут приняты решения по украинскому вопросу.