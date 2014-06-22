В Харькове провели совместное шествие коммунисты и российские националисты

Как передает корреспондент УНИАН, в целом участие в ней приняли более 300 человек.

Участники мероприятия прошли от Зеркальной струи на улице Сумской к памятнику Ленину на площади Свободы.

Во главе колонны шли пожилые люди в форме Вооруженных Сил СССР. Участники шествия несли флаги СССР, РФ, общественного движения «Юго-Восток», «Борьба», символику КПУ, блока Натальи Витренко, организации «Трудовая Харьковщина», георгиевские флаги, а также транспаранты с надписями «Нет фашизму и национализму», «Стоп АТО»,« Матери Украины за мир».

Читайте такжеВ Харькове одновременно состоятся народное вече и шествие "антимайдановцев"Шествие сопровождалось песней «Вставай, страна огромная», а также скандированием: «Америка-агрессор», «Позор фашистской власти», «Фашизм не пройдет», «Харьков, вставай, фашистов проганяй», «Донбасс, мы с тобой», «Россия, Украина, Беларусь - вместе мы святая Русь».

Как сообщает местное издание Дозор, также участники митинга несли флаги России, монархистов и ЛДПР.

По всему маршруту следования колонны участников сопровождали несколько сотен сотрудников милиции. По периметру Площади Свободы также выстроились правоохранители. Вход в здание облгосадминистрации охраняет отряд Нацгвардии. На самой площади и прилегающих улицах стоят несколько десятков милицейских автомобилей.

Движение автотранспорта там перекрыто.