Кучма считает, что сегодня перед Украиной стоит вопрос «быть или не быть»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы после подписания вместе с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко письма к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины.

«Сегодня, по моему мнению, перед Украиной стоит главный вопрос – «быть или не быть». Я это говорю однозначно и убеждено, поскольку те события, которые сегодня происходят в Украине, и особенно в Донбассе, свидетельствуют об этом», - сказал Кучма.Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями одобрение мирного плана

По его словам, задача бывших президентов поддержать, в первую очередь, действующего президента Украины Петра Порошенко, «потому что ноша на его плечи легла огромная, и удержать ее одному, без поддержки всего политического бомонда, невозможно».

Кучма также считает, что без личного вмешательства президента РФ в процесс на востоке Украины никакие украинские мирные инициативы не будут реализованы.

“Поэтому мы в корректной дипломатической форме обращаемся к президенту РФ вспомнить свою историю, и имеется в виду в первую очередь Чечня, где погибли тысячи людей, и сегодня у нас идет разговор уже о тысяче”, - сказал Кучма.Читайте такжеПутин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко

Он подчеркнул, что сейчас еще есть время для того, чтобы остановиться и понять, что сегодня разрушаются, в числе прочего, и отношения между двумя народами.

“Из-за действий РФ мы увидели, какими мы являемся братьями большими”, - сказал Кучма.