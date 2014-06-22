Кучма считает, что сегодня перед Украиной стоит вопрос «быть или не быть»
Бывший президент Леонид Кучма считает, что сегодня перед Украиной стоит вопрос «быть или не быть».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы после подписания вместе с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко письма к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины.
«Сегодня, по моему мнению, перед Украиной стоит главный вопрос – «быть или не быть». Я это говорю однозначно и убеждено, поскольку те события, которые сегодня происходят в Украине, и особенно в Донбассе, свидетельствуют об этом», - сказал Кучма.Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями одобрение мирного плана
По его словам, задача бывших президентов поддержать, в первую очередь, действующего президента Украины Петра Порошенко, «потому что ноша на его плечи легла огромная, и удержать ее одному, без поддержки всего политического бомонда, невозможно».
Кучма также считает, что без личного вмешательства президента РФ в процесс на востоке Украины никакие украинские мирные инициативы не будут реализованы.
“Поэтому мы в корректной дипломатической форме обращаемся к президенту РФ вспомнить свою историю, и имеется в виду в первую очередь Чечня, где погибли тысячи людей, и сегодня у нас идет разговор уже о тысяче”, - сказал Кучма.Читайте такжеПутин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко
Он подчеркнул, что сейчас еще есть время для того, чтобы остановиться и понять, что сегодня разрушаются, в числе прочего, и отношения между двумя народами.
“Из-за действий РФ мы увидели, какими мы являемся братьями большими”, - сказал Кучма.