Жители поселка на Донетчине самостоятельно разобрали блокпост боевиков - СМИ
Жители Шабельковки отмечают, что в период прекращения активных действий в рамках АТО, боевики укрепляют блокпосты на въездах в Краматорск и свои позиции в городах.
Жители поселка Шабельковка в Донецкой области прогнали вооруженных боевиков и разобрали блокпост.
Об этом "Новости Донбасса" сообщили сами жители поселка Шабельковка, который находится около Краматорска Донецкой области.
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Жители предложили террористам покинуть поселок и разобрать незаконно установленный блокпост, однако представители террористической организации "ДНР" отказались выполнить требование мирных жителей. В ответ жители поселка собрались и без оружия пришли к блокпосту, разобрали его и прогнали вооруженных боевиков.
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Жители также сообщили редакции, что в период прекращения активных действий в рамках антитеррористической операции, боевики укрепляют блокпосты на въездах в Краматорск и свои позиции в городах.
Пос. Шабельковка около Краматорска 200 местных жителей без оружия разогнали террористов-сепаратистов и уничтожили блок-пост боевиков
— Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014
Позже издание сообщило, что боевики провели "карательную операцию" против жителей, которые снесли блокпост.
В населенный пункт были стянуты дополнительные силы российских наемников. С помощью них был разогнан повторный стихийный митинг жителей Шабельковки, пишут "Новости Донбасса".
20.29 В поселке Щабельковка под Краматорском вооруженные террористы провели карательную операцию против жителей, снесших их блокпост. Похищали.
В поселке Щабельковка под Краматорском вооруженные террористы провели карательную операцию против жителей, снесших их блокпост. Похищали
— Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014
20.27 В Шабельковке вооруженными террористами похищены братья Алексей и Роман Хохотва. Их обвиняют в организации сноса блокпоста
В Шабельковке вооруженными террористами похищены братья Алексей и Роман Хохотва. Их обвиняют в организации сноса блокпоста
— Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014
20.29 Террористы разогнали повторный митинг жителей Шабельковки, которые снесли их блокпост, стреляли в воздух, похищали людей
Террористы разогнали повторный митинг жителей Шабельковки, которые снесли их блокпост, стреляли в воздух, похищали людей
— Новости Донбасса (@novostidnua) 21 июня 2014