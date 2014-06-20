На Донетчине пока не удается восстановить водоснабжение - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Так, 19 июня был запланирован пробный пуск насосного агрегата на первом подъеме канала «Северский Донец – Донбасс», однако сотрудники компании ”Вода Донбасса” не смогли попасть на насосную станцию из-за боевых действий и перекрытия дорог в районе поселка Семеновки. Существует также вероятность появления новых повреждений канала и насосных станций.

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В Константиновке и Селидово из-за слабого напора вода не всегда подается на верхние этажи домов.

В Волновахском районе положение остается критическим, и по инициативе райгосадминистрации было проведено совещание с руководителями автозаправочных станций, итогом которого стало предоставление (на 3 дня) горючего для машин, осуществляющих подвоз воды населению.

В Красноармейском районе наиболее проблемным по водоснабжению является Першотравневый сельсовет, здесь производится доставка только технической воды.

Несмотря на сложную ситуацию, руководители городов и районов пытаются решать необходимые вопросы жизнедеятельности населённых пунктов, заверили в ОГА.