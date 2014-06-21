В РФ утверждают, что закрыли два пункта пропуска на границе с Украиной

Россия закрыла два пограничных пункта пропуска в Ростовской области после ночного инцидента со стрельбой, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ России по области Василий Малаев.

По его информации, в настоящее время пограничный контроль не осуществляется на пунктах пропуска «Новошахтинск» и «Донецк».

«Пропуск не осуществляется, там проводятся проверочные мероприятия», - сказал он.

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Ранее пограничное управление ФСБ России по Ростовской области сообщало, что боевые столкновения велись на территории пунктов пропуска "Довжанский" ("Новошахтинск" с российской стороны), "Изварино" ("Донецк") и "Успенка".

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью по международному пункту пропуска "Изварино" Луганской террористы открыли огонь из гранатометов, минометов, пулеметов и снайперских винтовок.

В ходе боя 6 пограничников получили ранения.