Спецслужбы РФ в Ростовской области готовят к отправке на Донбасс диверсантов из Крыма - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Все данные граждане – члены так называемой крымской «самообороны», участвовавшие в захвате гособъектов во время аннексии полуострова в марте этого года", - отметил эксперт. Читайте такжеСБУ задержала двух граждан Украины, которые по заданию спецслужб РФ готовили диверсии

В настоящее время из подготовленных боевиков формируются диверсионные группы для заброски в Донецкую и Луганскую области, добавил Тымчук.