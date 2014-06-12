Спецслужбы РФ в Ростовской области готовят к отправке на Донбасс диверсантов из Крыма - Тымчук
09:17, 12 июня 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», на базе российских спецслужб в Ростовской области завершили подготовку спецгруппы, сформированные из жителей Крыма, общей численностью 80 человек.
Спецслужбы РФ в Ростовской области готовят к отправке на Донбасс диверсантов из Крыма - Тымчук/ Фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Все данные граждане – члены так называемой крымской «самообороны», участвовавшие в захвате гособъектов во время аннексии полуострова в марте этого года", - отметил эксперт. Читайте такжеСБУ задержала двух граждан Украины, которые по заданию спецслужб РФ готовили диверсии
В настоящее время из подготовленных боевиков формируются диверсионные группы для заброски в Донецкую и Луганскую области, добавил Тымчук.
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