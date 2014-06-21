Порошенко приказал взять границу под контроль

Украина, вчера, 20 июня установила режим обороны на границе с Россией, после чего президент Украины Петр Порошенко дал приказ военным взять границу под контроль.

Об этом сообщил журналистам представитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой.

«Вчера президент принял рапорт генерал-лейтенанта Виктора Муженко о том, что 20 июня в 18.30 была завершена операция по установлению на границе режима обороны», - сказал Чеповой.

По его словам, после этого президент приказал переходить к следующей фазе мирного плана - установлению режима контроля над государственной границей.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины». План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

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При этом в ночь на 21 июня террористы произвели обстрел 4 пограничных пунктов. Были ранены 9 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.