Сборная Украины прибывает в «Борисполь» в 21.50

Национальная футбольная сборная Украины прибывает сегодня в 21.50 в международный аэропорт «Борисполь» чартерным рейсом из Германии, где принимала участие в Чемпионате мира 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, встреча сборной состоится при поддержке ФФУ, общего партнера ФФУ «Украина Футбол Интернэшнл», Молодежного футбольного союза и объединения граждан «Играем за Украину вместе!».

В матче четвертьфинала ЧМ-2006 украинские футболисты уступили сборной Италии со счетом 0:3 и выбыли из дальнейших состязаний.