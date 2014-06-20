Боевики, захватившие две группы миссии ОБСЕ на Донбассе, до сих пор не выдвинули требований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Нас часто спрашивают о состоянии наших коллег, где они, как их здоровье. Мы не многое можем сказать, потому что ситуация еще не разрешена. Эксперты, с которыми я общался, сказали, что это сложная и уникальная ситуация - люди, которые их удерживают, не выдвинули никаких требований», - отметил Боцюркив.Читайте такжеОБСЕ установило контакт с пропавшими на Донбассе наблюдателями

По его словам, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает немедленно освободить своих коллег. «Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению», - сказал спикер.

Как заметил Боцюркив, согласно информации, которой располагают в ОБСЕ, захваченные наблюдатели миссии «находятся в неплохом состоянии».

«Многое происходит за кулисами, чтобы обеспечить их освобождение. Мы используем все каналы, благодарны за активную поддержку странам-участницам и, конечно, за активное участие правительства Украины», - сказал Боцюркив.

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контакт с двумя группами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии общей численностью восемь человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня представитель самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, отметив, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.

СБУ сообщала о причастности к похищению наблюдателей «казацких» структур, которые поддерживают сепаратистов на Донбассе.