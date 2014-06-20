Боевики, захватившие две группы миссии ОБСЕ на Донбассе, до сих пор не выдвинули требований
Захватившие две группы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе люди до сих пор не выдвинули никаких требований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
«Нас часто спрашивают о состоянии наших коллег, где они, как их здоровье. Мы не многое можем сказать, потому что ситуация еще не разрешена. Эксперты, с которыми я общался, сказали, что это сложная и уникальная ситуация - люди, которые их удерживают, не выдвинули никаких требований», - отметил Боцюркив.Читайте такжеОБСЕ установило контакт с пропавшими на Донбассе наблюдателями
По его словам, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает немедленно освободить своих коллег. «Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению», - сказал спикер.
Как заметил Боцюркив, согласно информации, которой располагают в ОБСЕ, захваченные наблюдатели миссии «находятся в неплохом состоянии».
«Многое происходит за кулисами, чтобы обеспечить их освобождение. Мы используем все каналы, благодарны за активную поддержку странам-участницам и, конечно, за активное участие правительства Украины», - сказал Боцюркив.
Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контакт с двумя группами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии общей численностью восемь человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.
В начале июня представитель самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, отметив, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.
СБУ сообщала о причастности к похищению наблюдателей «казацких» структур, которые поддерживают сепаратистов на Донбассе.