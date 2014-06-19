Из России в Украину продолжают поступать оружие и боевики - ОБСЕ

Посол Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе требует немедленного освобождения пленных наблюдателей, передает ТСН.

Кроме того, Дэниел Байер обвинил Кремль в "потакании" ополченцам, помощи им оружием и подкреплением.

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"Дело в том, что подстрекая насилие, проще начать этот процесс, чем его остановить. Поэтому это может быть трудно, практически говоря, остановить насилие. Но это никак не меняет факта, что подкрепление и оружие продолжают поступать в Украину со стороны России последними днями и неделями. Мы не видим никаких усилий, направленных на прекращение этого", — констатировал Баер.

Напомним, в конце мая ОБСЕ потеряла связь с двумя группами наблюдателей. Восемь из них до сих пор находятся в плену у ополченцев.