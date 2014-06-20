СМИ: Презентацию мирного плана Порошенко в СБ ООН перенесли по требованию России

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Заседание Совета Безопасности должно было состояться вчера вечером, но выяснилось, что российская сторона не успевает подготовить свой ответ на выступление помощника Генсека ООН Ивана Шимоновича. Как известно, доклад касался ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном полуострове Крым и на Востоке Украины.

Читайте такжеВ Крыму порушуться права украинских граждан - доклад ООНПредставленную накануне в Женеве позицию верховного комиссара ООН по правам человека российский МИД раскритиковал и назвал "ангажированной", а также "не отражающей действительности".