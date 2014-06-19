Досрочные выборы поддерживают 70% украинцев - Порошенко

Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции УДАР и лидером этой политической силы, мэром Киева Виталием Кличко, передает пресс-служба президента.

В ходе беседы Глава государства обсудил с законодателями политическую ситуацию в стране, пути урегулирования на Востоке и вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.

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Петр Порошенко подчеркнул, что установление мира в стране - общая задача всех ответственных политиков, поэтому глава государства выступает за активное сотрудничество и консолидацию правительства и парламента.

Президент Украины подчеркнул, что настроен на конструктивный диалог с парламентскими фракциями и группами, и предложил сделать такие встречи регулярными.