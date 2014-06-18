Порошенко подписал изменения к законам о борьбе с терроризмом

Как сообщает пресс-служба президента, документом внесены изменения в законы Украины «О борьбе с терроризмом», «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О Вооруженных Силах Украины», «О Государственной службе специальной связи и защиты информации».

Эти изменения должны обеспечить решение проблем восстановления в полном объеме правопорядка и надлежащего режима функционирования органов государственной власти, гарантирования безопасности жизни и здоровья граждан, прекращения деятельности незаконных вооруженных формирований, террористов.

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Изменениями предусмотрено проведение в рамках антитеррористической операции комплекса скоординированных специальных мероприятий, направленных на предупреждение, изменение масштаба проведения антитеррористической операции, минимизацию ее последствий, обеспечение безопасности населения; существенное расширение полномочий субъектов, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом.

Также законом закреплены права специальных подразделений и подразделений особого назначения субъектов, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом.

Кроме того, законом определены изменение порядка формирования Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, в состав которой, кроме других должностных лиц, будут входить определенные президентом Украины любые другие должностные лица.