Арбузов объявлен в розыск

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как подчеркнул собеседник агентства, в настоящий момент Сергей Арбузов объявлен во внутриукраинский розыск, поскольку судом в отношении него еще не вынесено решение об избрании меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины заявило об объявлении Арбузова в розыск.

Так, по данным пресс-службы ГПУ, постановление о розыске направлено в Министерство внутренних дел Украины для выполнения.

Ранее в Генпрокуратуре начали досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными должностными лицами НБУ при создании телеканала «Банковское телевидение».

Экс-глава Нацбанка Украины подозревается в растрате почти 120 млн. грн государственных средств при создании телеканала БТВ.

"Установлено, что в июне 2011 года руководство НБУ приняло решение о создании телевизионного канала (общества с ограниченной ответственностью «Банковское телевидение»), который бы освещал деятельность учреждения за средства НБУ с уставным фондом 10 млн. грн. При этом на протяжении 2011-2012 годов выделялись значительные средства из государственного бюджета – более 117 млн. грн для обеспечения функционирования телеканала, которые направлялись на закупку оборудования, предоставление услуг и тому подобное", - объяснили в ГПУ.

Бывшему председателю НБУ сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется причастность других служебных лиц НБУ к совершению противоправных действий.

Справка УНИАН. В июне 2011 года НБУ возглавлял Сергей Арбузов, которого в январе 2013 года сменил на этом посту Игорь Соркин.

В то же время в конце апреля этого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что бывший первый вице-премьер Арбузов уже объявлен в международный розыск.