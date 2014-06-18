The New York Times: Украинские власти подозревают, что взрыв на газопроводе мог быть терактом

Об этом говорится в статье Дэвида Гершенгорна под названием «Украинские власти подозревают, что взрыв на газопроводе мог быть терактом».

Специалисты коммунальных служб заявили, что поставки природного газа не были прерваны и что газ для украинских потребителей и для других европейских стран поставляется по другим трубопроводам.

Взрыв произошел в малонаселенном районе Полтавской области, которая находится посередине между Киевом и восточными регионами, где фактически идет гражданская война между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными. На видео с места происшествия можно было увидеть огромный шлейф, который тянулся на сотни метров вверх.

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«Министерство внутренних дел проводит экспертизу, чтобы определить причину взрыва», – сказал Аваков в своем заявлении. «Рассматриваются несколько версий, в том числе основная версия: теракт. По словам местных жителей, было слышно два громких хлопка прямо перед тем, как начался пожар, которые могут свидетельствовать о том, что взрыв был преднамеренным».

По поврежденному газопроводу, который находится на глубине почти 2 метра под землей, транспортируется российский газ, предназначенный для Украины, Словакии, Чехии, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Словении и Италии. Он способен переправлять 28 млрд. кубометров газа в год.

Читайте такжеАваков: Газопровод взорвался из-за внешнего вмешательстваРешение Газпрома прекратить поставки газа в Украину, а также его требование, чтобы Киев платил наперед за будущие поставки, резко обострило конфликт, который возник из-за формулы образования цены на газ. Россия заявила, что Украина не оплатила свой долг, который составляет несколько миллиардов долларов, в то время как украинское правительство настаивает на том, что Россия, которая владеет контрольным пакетом акций Газпрома, установила непомерно высокие тарифы и использует цену на газ для того, чтобы оказывать давление в ходе политического конфликта между странами.

Во вторник бои на востоке Украины продолжились. Произошел минометный обстрел в районе Луганска, в результате которого погиб российский журналист Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин, которые работали на государственном российском телеканале.

Читайте такжеВзрыв на газопроводе: потеряно до 10 миллионов кубометров газаИх смерть вызвала резкое осуждение со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который обвинил киевское правительство в продолжении военной операции, направленной на борьбу с пророссийскими ополченцами. Г-н Лавров, отвечая на вопрос журналиста в Баку, столице Азербайджана, куда он прибыл с официальным визитом, также обвинил Запад.

«Этот случай стал сигналом для западных покровителей киевских властей, чтобы они перестали безрассудно поддерживать насилие и заставили украинских лидеров выполнить обещание Президента Петра Порошенко начать настоящий национальный диалог о будущем страны с участием представителей всех регионов», – сказал Лавров.

Представители украинской государственной компании Укртрансгаз заявили, что взрыв произошел в 14:20, и ситуацию удалось взять под контроль в течение часа.

«Благодаря особенностям конструкции газотранспортной системы Украины и способности быстро реагировать, Укртрансгаз эффективно справился с чрезвычайной ситуацией и продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа потребителям в Украине и транзит в другие европейские страны», – заявили представители компании, добавив, что «локализация повреждений является еще одним подтверждением надежности украинской газотранспортной системы».

Арсен Аваков отметил, что украинское правительство уже предотвратило две предыдущие попытки нападения на газопроводы в Ивано-Франковской области до президентских выборов, которые состоялись 25 мая. Украинские чиновники обвиняют в этом пророссийских активистов, которые пытаются поставить под сомнение надежность газотранспортной системы Украины.