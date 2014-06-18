ГПУ взялась за чиновников Минобороны и штаба АТО из-за сбитого Ил-76 в Луганске

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, установлено, что 14 июня в 00.13 для обеспечения антитеррористической операции, которая проводится в Донецкой и Луганской областях, из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации, военная техника и другое военное имущество.Читайте такжеПарубий заявил, что выводы по катастрофе с Ил-76 будут очень жесткие

Как выяснилось, военные должностные лица Вооруженных сил Украины и Оперативного штаба управления антитеррористической операцией проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористических группировок вблизи аэропорта города Луганска, а также то, что на их вооружении находятся переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), и не приняли мер по безопасной посадке самолета в районе проведения антитеррористической операции.

В результате около 1.10 того же дня при заходе на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 метров Ил-76 был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета.

В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.Читайте такжеГенсек ОБСЕ решительно осудил уничтожение украинского самолета

17 июня 2014 года указанные данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 425 УК Украины «Халатное отношение к военной службе», за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, говорится в сообщении.