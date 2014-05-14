The Telegraph: США опубликовали спутниковые снимки войск РФ возле границ Украины

Об этом сообщает Стив Уилсон в статье под названием «США опубликовали спутниковые снимки российских войск возле украинских границ» в газете The Telegraph.

Во вторник правительство США обнародовало новые снимки, сделанные со спутников, которые показывают, что российские войска все еще находятся возле украинских границ, что опровергает утверждения России об отводе войск.

В прошлую среду Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска вернулись в места своей постоянной дислокации, но представители НАТО и Соединенных Штатов не увидели никаких признаков отвода войск от границ.

По оценкам НАТО, Россия сконцентрировала войска численностью 40 тыс. солдат возле украинских границ, усугубив самый тяжелый кризис между Западом и Востоком со времен «холодной войны».

Как можно было увидеть на коммерческих фотографиях со спутников, опубликованных Госдепартаментом США, а также на странице миссии НАТО в США в Twitter, 9 мая в Белгороде, недалеко от украинской границы, находилось около 20 российских вертолетов.

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Кроме того, правительство США опубликовало еще одно изображение той же территории 26 марта, на котором также видно вертолеты. На фотографии, которая была сделана раньше, 22 марта, вертолетов в этом районе не было.

На второй фотографии со спутника, сделанной в Ростовской области 12 мая в 80 км от границы с Украиной можно увидеть группу российской бронетехники, как ее называет правительство США. Бронетехника находилась в том же районе и раньше, что можно увидеть на снимке, сделанном 23 марта.

Полковник Мартин Дауни, пресс-секретарь союзного командования операций НАТО, сказал, что недавние заявления представителей российского правительства не отражают реальную ситуацию.

«На самом деле 40-тысячные российские войска в состоянии полной боевой готовности по-прежнему сконцентрированы возле украинских границ, и еще 25 тыс. солдат находятся в Крыму. На последних снимках со спутников видно механизированную пехоту, бронетехнику и военные вертолеты», – сказал он в заявлении.

«Эти военные подразделения находятся там для того, чтобы запугать украинское правительство, они могут быть использованы для вторжения в Украину по распоряжению Москвы. Мы будем продолжать внимательно следить за действиями России вблизи украинских границ», – сказал он.

Когда представители НАТО опубликовали похожие спутниковые фотографии в апреле, показав, что Россия наращивает войска рядом с украинскими границами, российский чиновник пытался оспорить их подлинность, заявив, что снимки были сделаны в августе прошлого года.

Представители НАТО опровергли это заявление, сказав, что фотографии были сделаны недавно.

Украина не является членом НАТО, и лидеры НАТО заявили, что Альянс не будет предоставлять Украине военную помощь. Государства-члены НАТО отправили самолеты, корабли и несколько тысяч военных, чтобы укрепить границы стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО и беспокоятся о своей безопасности после аннексии Крыма Россией.