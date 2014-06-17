Татарам запретили праздновать День флага в центре Симферополя

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Меджлиса Дилявер Акиев.

По его словам, 11 июня Меджлисом было подано уведомление в Симферопольский городской совет о том, что 26 июня крымские татары будут проводить в парке им. Тренёва в Симферополе культурно-массовые мероприятия, посвящённые Дню крымскотатарского флага.

Власти ответили отказом, сославшись на опасность для "сотен детей".

"В общем, из-за того, что в парке работает множество аттракционов, проходят различные конкурсы и выставки, и из-за того, что парк посещают "сотни детей" - проведение нами Дня флага может нарушить общественный порядок, законные интересы других граждан", - пишет Акиев.

Читайте такжеИз-за оккупации Крыма крымским татарам могут не позволить перейти на латиницуВ частности, он цитирует текст ответа, согласно которому, "скопление большого количества людей на ограниченной территории, не предназначенной для размещения дополнительно заявленного количества участников, может создать условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов других граждан".

"Нами были запланированы ряд конкурсов для детей. Была запланирована выставка и многое другое. Но нам НЕЛЬЗЯ, ведь наши дети могут нарушить общественный порядок. А тот единственный детский паровозик, который катается пустым по парку, видимо и есть "аттракционы востребованные во время школьных каникул"", - добавил секретарь Меджлиса.