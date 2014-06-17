Боевики заняли здание прокуратуры Донецка - СМИ

11:33, 17 июня 2014
Политика
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Вооруженные люди в камуфляжной форме находятся в здании городской прокуратуры со вчерашнего дня.

REUTERS

Вооруженные люди заняли здание прокуратуры г. Донецка. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

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"Вчера днем 16 июня вооруженные люди в камуфляжной форме, вошли в здание городской прокуратуры. Работники ведомства в тот момент отсутствовали. Известно, что вооруженные люди находятся в здании до сих пор", - сказал собеседник "ОстроВа". 

По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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