Боевики заняли здание прокуратуры Донецка - СМИ
11:33, 17 июня 2014Политика
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Вооруженные люди в камуфляжной форме находятся в здании городской прокуратуры со вчерашнего дня.
REUTERS
Вооруженные люди заняли здание прокуратуры г. Донецка. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
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"Вчера днем 16 июня вооруженные люди в камуфляжной форме, вошли в здание городской прокуратуры. Работники ведомства в тот момент отсутствовали. Известно, что вооруженные люди находятся в здании до сих пор", - сказал собеседник "ОстроВа".
По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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