В ООН не поддержали внесенный Россией проект резолюции относительно Украины

Это была уже вторая попытка России, которая в июне председательствует в Совете безопасности, предложить компромиссный документ.

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Российские дипломаты декларировали стремление предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины и эскалации конфликта между правительственными войсками и вооруженными сепаратистами, сообщает Радио Свобода.

Посол России в ООН Виталий Чуркин заявил, что в проекте учтены замечания других членов Совета безопасности, в частности, содержатся ссылки на суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность.

Россия подвергается критике международного сообщества из-за мартовской аннексии крымского региона Украины. США и НАТО также обвиняют Россию в предоставлении пророссийским сепаратистам в Украине тяжелого оружия, в том числе танков и ракетных установок.