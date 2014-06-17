Сегодня Кернес возвращается в Украину
07:59, 17 июня 2014Политика
0 0
Сегодня, 17 июня, днем в Харьков возвращается мэр города Геннадий Кернес.
Кернес возвращается в Харьков / kernes.com.ua
Об этом сообщает "Сегодня".
"Харьковский городской голова Геннадий Кернес вернется в Харьков 17 июня, около 15:00", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мэр прибудет в международный аэропорт "Харьков" из Израиля, где находился на лечении.
Напомним, 28 апреля Кернес получил огнестрельное ранение в спину, после чего был срочно госпитализирован в Украине, а позже перевезен на лечение в Израиль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter