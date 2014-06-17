Сегодня Кернес возвращается в Украину

Об этом сообщает "Сегодня".

"Харьковский городской голова Геннадий Кернес вернется в Харьков 17 июня, около 15:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мэр прибудет в международный аэропорт "Харьков" из Израиля, где находился на лечении.

Напомним, 28 апреля Кернес получил огнестрельное ранение в спину, после чего был срочно госпитализирован в Украине, а позже перевезен на лечение в Израиль