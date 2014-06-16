уйлом против шизофрении

«Путин - *уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Эту песню украинских ультрас теперь поет вся Украина.

Спел или сказал эти знаменитые слова и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещиця. Он сделал то, что должен был сделать.

Довольно меткая, пусть и грубая, характеристика Путина прозвучала возле российского посольства в субботу. В тот момент там было горячо. Сотни киевлян готовы были сжечь посольство из-за гибели 49 украинских военных возле Луганска.

Наверное, поступок Дещицы – не совсем дипломатичный. Но это – в мирное время. А когда идет война, в отношении агрессора сложно думать над эвфемизмами. Да и как еще можно назвать президента соседнего государства, который отправляет и вооружает террористов, убивающих наших солдат?..

Мало того, что Путин украл Крым и терроризирует Донбасс. Он еще и на полном серьезе несет всякую чушь и бред. Он уже больше полгода говорит фейк. Комментирует фейк. Дает команду фейковать своему МИДу, политологам и журналистам. Полная и всеобщая галлюцинация. Проще говоря, шизофрения.

Это же чего нужно было обкуриться, чтобы видео из бомбежек Ирака или Сирии показывать как обстрел Словянска? Или пожар многолетней давности в одном из канадских городков представить как результаты бомбежки Славянска украинской авиацией?..

Несколько лет назад в Саудовской Аравии власти обезглавили педофила. Теперь, по легенде российских СМИ, это – обезглавленный житель Краматорска.

А чего стоят кавказские кадры! Сами стирали с лица земли целые деревни, применяя системы залпового огня «Град», а теперь это секретное видео преподносят как зверства украинской армии…

Кстати, Путин вообще проявляет двойной или тройной цинизм. Сначала уничтожил город Цхинвали «Градами», а потом весь мир накормил этим видео – мол, это сделали грузины. Теперь это же видео крутят по второму разу – только уже рассказывают, что украинские военные так уничтожают Славянск.

При чем, цепочка шизофреников полностью замкнулась. Сначала российский СМИ показывают видео обстрела Ирака кассетными бомбами и говорят – это украинские военные обстреливают Славянск. Потом МИД делает заявление о недопустимости обстрела города и тысячах убитых. Следственный комитет России на основе фейка и заявления МИДа возбуждает уголовное дело против наших военных. После этого Путин звонит лидерам Запада и уже им говорит о зверствах украинской власти и пугает возможностью ввода войск, чтобы спасти «мирных протестующих».

Пока шизофреники фонтанируют фейками, заезжие «мирные» граждане разгуливают в Донецкой и Луганской области с современнейшим вооружением, которого нет даже во всех российских подразделениях. Это они, как в свое время фашисты, вспаривают животы тем, кто говорит на украинском языке или, не дай Бог, не уступил им дорогу, - со словами: «фашизм не пройдет».

Да и тактику «ополченцы», как их именуют российские СМИ, применяют сродни той, которой пользуются палестинские террористы. Только видео, когда большие бородатые дяди устанавливают зенитный или минометный комплекс на крыше жилого дома или возле детсадика, российский телеящик не покажет. Как и то, что у стреляющих по донецким и луганским селам «Градов» - исключительно российская прописка…

Как остановить эту шизофрению? Думаю, для этого фразу «Путин – *уйло» должен сказать не только министр иностранных дел, а вся украинская элита. Песню ультрас мы должны петь вместе с гимном. А еще лучше – если эту фразу подхватят дипломаты западных стран. Когда без этой фразы трудно будет представить выступления дипломатов в ООН. Или когда этой фразой будут завершать выступления и Обама и Меркель.

Судя по болезненной и мгновенной реакции путинских кликуш, включая Кадырова, для мнительных руководителей «братского народа» это будет более болезненно, чем «третий уровень» санкций Запада против России.