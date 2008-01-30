В НУ-НС хотят из переговоров с оппозицией сделать шоу ”За стеклом”

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий КАРМАЗИН считает, что для разблокирования работы Верховной Рады все переговоры между политическими силами необходимо проводить публично.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ-НС.

«По моему мнению, существует очень простой рецепт того, как и разблокировать деятельность парламента, и сплотить более крепко украинское общество, которое хотят расколоть. Это - проведение всех переговоров, происходящих за стеклянной дверью, с включенными микрофонами и трансляцией на телеканале «Рада», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

По его словам, подобные переговоры будут продолжаться ровно час, после чего будет принято решение о начале заседания и начало работы парламента.

«При "кучмизме" оппозиция не имела достаточного доступа к СМИ, сегодня же мы даем такое право оппозиции, право общаться с народом, доносить свои мнения», - добавил он и отметил, что телевизионные каналы сегодня чаще приглашают представителей оппозиции.