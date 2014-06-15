Расмуссен: У НАТО нет планов размещения войск на территории Украины

"Мы готовим сейчас пакет мер, которые вынесем на обсуждение министров иностранных дел (стран-участниц НАТО, - ред.) в конце этого месяца. Не вдаваясь в подробности, это будет помощь в реформировании обороны и модернизации вооруженных сил", - сказал генсек НАТО, сообщает ИТАР-ТАСС.

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При этом Расмуссен подчеркнул, что "это будет практическое сотрудничество, которое позволит, например, Украине участвовать в учениях НАТО".

"У нас нет планов размещения войск в Украине, но я не исключаю, что кто-то из стран-членов Альянса в индивидуальном плане примет участие в военных учениях на территории Украины", - отметил он.