Расмуссен: У НАТО нет планов размещения войск на территории Украины
23:50, 15 июня 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в опубликованном сегодня интервью испанской газете El País затронул ряд вопросов, связанных с конфликтом на Украине и взаимоотношениями между Североатлантическим альянсом и Россией.
REUTERS
"Мы готовим сейчас пакет мер, которые вынесем на обсуждение министров иностранных дел (стран-участниц НАТО, - ред.) в конце этого месяца. Не вдаваясь в подробности, это будет помощь в реформировании обороны и модернизации вооруженных сил", - сказал генсек НАТО, сообщает ИТАР-ТАСС.
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При этом Расмуссен подчеркнул, что "это будет практическое сотрудничество, которое позволит, например, Украине участвовать в учениях НАТО".
"У нас нет планов размещения войск в Украине, но я не исключаю, что кто-то из стран-членов Альянса в индивидуальном плане примет участие в военных учениях на территории Украины", - отметил он.
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