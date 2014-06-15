Авиация уничтожила два блок-поста террористов - АТО

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"В Станично-Луганском районе силами авиации АТО ликвидированы 2 блок поста боевиков. В районе н.п. Дьяковка по базам дислокации боевиков нанесен артиллерийский удар", - сообщает Селезнев.

Информация по результатам огневого налета проверяется. Потерь среди участников АТО по итогам точечных ударов не зафиксировано.

"Также сегодня в районе н.п. Семеновка в течении дня подразделения сил АТО в очередной раз предотвратили попытки прорыва боевиков через кольцо блокады, ответным огнем отбрасывая боевиков на исходные позиции", - добавляет Селезнев.

Напомним, Президент Порошенко в своем обращении к народу отметил, что за прошедшие сутки украинская армия впервые перешла в контрнаступление.