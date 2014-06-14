В Донецке днем в районе аэропорта были слышны выстрелы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Днем в районе Донецкого аэропорта были слышны выстрелы, но в целом обстановка в городе стабильная, по-прежнему ограничено передвижение транспорта по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой, по ул.Стратонавтов от Красноармейского шоссе до ул.Артемовской, по пр.Киевскому от пр.Партизанского до аэропорта», - сказано в сообщении.

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Сбоев в работе предприятий жизнеобеспечения, в том числе и КП «Донецкгорводоканал», нет. В горсовете объяснили, что, если в доме отсутствует вода, необходимо обратиться в диспетчерскую службу водоканала для выяснения причины остановки водоснабжения.

Также в горсовете напомнили, что в городе работает «Горячая телефонная линия» 15-84 или 335-27-85, и, позвонив по этим телефонам, жители могут сообщить обо всех нестандартных ситуациях и обстановке в каждом из районов города.