Кернес планирует вернуться в Харьков 17 июня

Тяжело раненный во время покушения Харьковский городской голова Геннадий Кернес во вторник, 17 июня, планирует вернуться в Харьков.

Эту информацию УНИАН подтвердил руководитель департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Да, подтверждаю», - сказал Сидоренко.

По его словам, мэр Харькова должен прибыть чартерным рейсом в международный аэропорт «Харьков» 17 июня около 15.00.

Сидоренко сказал, что сразу после прибытия в Харьков в аэропорту Кернес проведет встречу с журналистами. По его словам, мэр чувствует себя хорошо, поэтому сможет пообщаться с представителями СМИ.

Сидоренко отметил, что Кернес будет продолжать лечение за рубежом, однако не уточнил, когда мэр опять выедет из Харькова.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находится до сих пор.

