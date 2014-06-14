Аваков обвинил Махницкого во лжи

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Быть и. о. генпрокурора - не значит иметь право на ложь. Сегодня и. о. генпрокурора обнародовал ложь о том, что МВД препятствует расследованиям в отношении экс-беркутовцев, которые совершили преступления на Майдане. В.о. сегодня заявил, что подозреваемых экс-беркутовцев намеренно отправили в зону АТО, скрывая их от расследования. Все это бессовестная ложь: ни один обвиняемый не был командирован в зону АТО", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 13 июня, Махницкий заявил, что некоторые должностные лица МВД осуществляют скрытое противодействие расследованию массовых убийств на Майдане.

Читайте такжеЧиновники МВД скрыто мешают расследованию массовых убийств на Майдане - Махницкий

Среди прочего он отметил, что руководством МВД без согласования с Генпрокуратурой принято решение о командировании бойцов полка специального назначения (бывших работников «Беркута») при ГУ МВД Украины в г. Киеве в Донецкую и Луганскую области для участия в антитеррористической операции.

При этом, как отметил и.о. генпрокурора, часть этих бойцов направлена на восток с оружием, которое проверяется на предмет использования во время массовых расстрелов в центре Киева.

В Министерстве внутренних дел опровергают заявление и.о. генпрокурора Олега Махницкого о направлении на восток Украины для участия в антитеррористической операции бывших бойцов столичного полка спецподразделения МВД «Беркут» для ухода от ответственности.

«К работникам, которые отбывали в район проведения антитеррористической операции, Генеральной прокуратурой Украины не было предъявлено никаких обвинений относительно совершения ими преступных действий, а также не были избраны предупредительные меры.

Кроме того, в Генеральную прокуратуру Украины из Министерства внутренних дел не отсылались письма, на которые ссылаются интернет-издания, в отношении прекращения уголовных дел относительно событий во время массовых акций протеста в городе Киеве», - сказано в сообщении министерства.