В Мариуполе снова стреляли

23:49, 13 июня 2014
Политика
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Около 20.30 в районе третьих проходных порта в Мариуполе были слышны выстрелы.

0629.com.ua

Об этом 0629 сообщил собственный источник в расположенной рядом воинской части.

Как стало известно, выстрелы раздавались  в расположенном здесь кафе.

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Подробности выясняются. В пограничной части все спокойно.

Как сообщалось, во второй половине дня 13 июня в соответствии с поручением президента Украины губернатор Донецкой области СергейТарута прибыл в Мариуполь, где ему выделили офис для работы облгосадминистрации.

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