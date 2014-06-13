В Мариуполе снова стреляли

Об этом 0629 сообщил собственный источник в расположенной рядом воинской части.

Как стало известно, выстрелы раздавались в расположенном здесь кафе.

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Подробности выясняются. В пограничной части все спокойно.

Как сообщалось, во второй половине дня 13 июня в соответствии с поручением президента Украины губернатор Донецкой области СергейТарута прибыл в Мариуполь, где ему выделили офис для работы облгосадминистрации.