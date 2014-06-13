В Мариуполе снова стреляли
23:49, 13 июня 2014Политика
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Около 20.30 в районе третьих проходных порта в Мариуполе были слышны выстрелы.
В Мариуполе снова стреляли / 0629.com.ua
Об этом 0629 сообщил собственный источник в расположенной рядом воинской части.
Как стало известно, выстрелы раздавались в расположенном здесь кафе.
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Подробности выясняются. В пограничной части все спокойно.
Как сообщалось, во второй половине дня 13 июня в соответствии с поручением президента Украины губернатор Донецкой области СергейТарута прибыл в Мариуполь, где ему выделили офис для работы облгосадминистрации.
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